Новая шина BFGoodrich для ралли Дакар ‘2018 — All-Terrain T/A KDR2+

С момента первого триумфа наших шин на этапах ралли «Дакар» в 1999-2000 гг., победителем которых стал Жан-Луи Шлессер, кропотливая работа по совершенствованию продукции компании не прекращалась. Наша цель — обеспечить партнеров конкурентоспособными шинами, и именно поэтому мы работаем в тесном сотрудничестве с клиентами. В 2013 году после 10 последовательных побед в «Дакаре» (в том числе первое, второе и третье места в 2004-м) было принято решение заменить шины BFGoodrich. Благодаря своим успехам бренд занял значительное место в истории соревнования. Однако в прошлом году шины BFGoodrich снова включились в борьбу. И не зря: пилоты партнерской команды Peugeot Sport по итогам двух сложных недель в тяжелых погодных и навигационных условиях заняли первые три места в общем зачете. Поскольку этот экстремальный вид спорта предъявляет уникальные требования, 2017 год был посвящен разработке специальной шины для ралли «Дакар».

«Цель заключалась в создании шины, одинаково подходящей для автомобилей с приводом как на одну, так и на обе оси. Результат работы — новая шина BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+.В 2018 году мы полны решимости и готовы продемонстрировать конкурентоспособность, преодолеть все сложности, которые неизменно возникают перед участниками ралли. Сегодня бренд BFGoodrich не только самый конкурентоспособный для ралли-рейдов, но и признанный истинными любителями езды по бездорожью, для которых важна исключительная выносливость и производительность шин. Я желаю нашим партнерам из команд X-Raid, Toyota Overdrive, Toyota Gazoo Racing и Peugeot Sport, а также другим командам, которые выбрали шины BFGoodrich для участия в соревнованиях, огромных успехов на ралли «Дакар-2018».» — Паскаль Куанон (Pascal Couasnon), руководитель автоспортивного подразделения компании Мишлен

Основным приоритетом при создании шин BFGoodrich всегда было одновременное улучшение всех параметров, влияющих на общие эксплуатационные характеристики. Благодаря стремлению предлагать все более конкурентоспособные, надежные и доступные шины бренд BFGoodrich стал неизменным партнером любителей езды по бездорожью. На ралли-рейдах, в особенности это касается «Дакара», шины подвергаются невероятной нагрузке. Поэтому все характеристики — проходимость, управляемость, прочность, износостойкость и поддержание достаточного дорожного просвета на рыхлом грунте — разрабатываются с учетом экстремальных требований. Ведь мы хотим, чтобы шины BFGoodrich были готовы к любым вызовам. Улучшение всех параметров одновременно – это сложный процесс. Но инженерам компании BFGoodrich приходилось принимать вызовы, еще более сложные, чем дюны перуанской пустыни, поэтому и здесь мы смогли добиться успеха, усовершенствовав, казалось бы, несовместимые характеристики.

Ралли «Дакар» предъявляет строгие требования не только к водителям и штурманам, но и к шинам. Январский маршрут из Перу в Аргентину через Боливию, представляющий собой уникальное сочетание потрясающих пейзажей и участков, не прощающих ошибок, обещает быть невероятно трудным. Но шины BFGoodrich — на шаг впереди, а значит, позволят командам рисковать там, где другие не решились бы проехать.

К 40-летию ралли «Дакар» специалисты BFGoodrich вновь расширили границы возможного и предложили своим партнерам шину, способную справиться с любыми условиями вне зависимости от типа автомобиля (моноприводного или полновприводного) и стиля вождения.

Шина BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+, создана с использованием новейших технологий, разработанных американскими инженерами для повышения универсальных характеристик и прочности по сравнению с предшественницей, признанной эталоном в автоспорте. Специалисты BFGoodrich смогли создать новую уникальную шину благодаря данным, полученным во время предыдущих ралли «Дакар» и других соревнований, а также в тесном и полезном для обеих сторон сотрудничестве с партнерами.

«Пилоты считают лучшей такую шину, которая позволяет им демонстрировать их возможности, — рассказывает Мэтт Хэнлон (Matt Hanlon), инженер, ответственный за разработку шин BFGoodrich. — Для этого она должна идеально реагировать на повороты рулевого колеса и позитивно влиять на работу подвески, а, следовательно, на сцепление с дорогой. Кроме того, от нее требуется стабильность в различных погодных условиях и на всевозможных видах покрытий, чтобы спортсмены могли сконцентрироваться на максимально быстром вождении».

Новые шины BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+ выпустили всего за несколько дней до отправки в Перу. Они разрабатывались с целью объединить отличные сцепные свойства с улучшенной управляемостью и проходимостью, особенно на рыхлых грунтах, без ущерба для других характеристик шины. В то же время новинка унаследовала лучшие качества предыдущей модели. Это обеспечивает оптимальную эффективность на твердых покрытиях или песке, при езде по дюнам или скальным тропам в условиях палящей жары (некоторые участки ралли «Дакар» находятся на высоте более 4000 метров над уровнем моря!). Шины идеально подходят как для моноприводных, так и полноприводных автомобилей. Не менее важно, что усовершенствования обеспечили дополнительную защиту от проколов, а это еще одна ключевая характеристика, которая может повлиять на итоговые результаты ралли «Дакар».

Рисунок протектора шины BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+ был полностью переработан по сравнению с моделью KDR2, которая использовалась в 2017 году и предназначалась для моноприводных автомобилей. Канавки стали шире, особенно в плечевых зонах, что улучшает характеристики движения на рыхлом грунте.

От модели BFGoodrich KDR2 для автомобилей с полным приводом шина BFGoodrich All- Terrain T/A KDR2+ отличается более плоским профилем, который обеспечивает увеличенное пятно контакта. При этом ее внешний диаметр увеличился на два миллиметра. Каркас новой шины был усилен, чтобы она более эффективно справлялась с тяжелыми условиями. Именно новый каркас отчасти способствовал ещё большей устойчивости автомобилей с высоким центром тяжести.

Для каждой размерности шины BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+ (для моноприводных автомобилей: 37/12,5-17 / для полноприводных автомобилей: 245/80-16) предлагаются два варианта резиновых смесей: мягкая (S) и средней жесткости (M). Это позволит командам-партнерам корректировать стратегию прохождения участков в зависимости от сложности траекторий и преобладающих погодных условий.

Усовершенствования, реализованные в новой шине BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+, стали возможны благодаря превосходной работе команды и обмену важной информацией. И действительно, при создании новейшей шины BFGoodrich для ралли «Дакар» применялись технологии из различных областей шинного производства: от авиации, сельского хозяйства, строительства и добычи полезных ископаемых до грузовиков, микроавтобусов малой грузоподъемности, традиционных ралли и кольцевых гонок. Такой подход позволил инженерам BFGoodrich использовать экспертизу специалистов, занятых в различных направлениях.

В процессе разработки инженеры BFGoodrich работали в тесном сотрудничестве с пилотами команд. Партнеры BFGoodrich принимали активное участие на всех этапах: от первоначального проектирования и моделирования до испытаний в реальных условиях. Вот почему созданный продукт идеально соответствует их требованиям.

Испытания — это ключевой момент в цикле разработки любой шины. Для модели BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+ этот процесс начался несколько месяцев назад. Специалисты компании посетили разные регионы, где условия аналогичны тем, в которых пройдет ралли. Среди них – Марокко, США, Южная Америка, Китай, Россия и Венгрия.

Потребовались значительные инвестиции для уверенности в том, что данные, собранные на каждом этапе, будут согласованными и взаимозаменяемыми. Конечно, для исследования определенных технических характеристик шин можно использовать симуляторы и искусственные поверхности. Но ничто не заменит фактических тестов на тех видах дорожного покрытия, с которыми спортсмены столкнутся во время «Дакара».

Разумеется, главным испытанием для шины BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+ станет само ралли. Поэтому инженеры марки BFGoodrich будут присутствовать на соревнованиях, чтобы собрать бесценную информацию и отзывы участников. После финиша специалисты проведут тщательный анализ шин, а затем вскроют их и изучат каркас.

Именно такой подход помог специалистам BFGoodrich накопить уникальный опыт, ставший предметом гордости компании, и заложить основу будущих успехов.