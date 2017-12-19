Компания Chevrolet серьезно обновила пикап Silverado

В новом (и, стоит признать, весьма эффектном) обличии пикап Silverado дебютирует в рамках автосалона в Детройте в январе, и компания решила приберечь все технические подробности до официальной премьеры: пока что доступны только изображения пикапа. Хотя и по фотографиям можно сделать немало выводов.

Для 2019 модельного года Chevrolet Silverado получил совершенно новый дизайн передней части: изменилась решетка радиатора и форма фар, сами фары теперь светодиодные. Определенные изменения произошли и с «кормой»: появился новый задний бампер с подножками и немного видоизмененные задние фонари.

Кроме того, у Silverado появилась новая комплектация под названием Trailboss (всего комплектаций будет восемь). Она отличается увеличенным на 51 миллиметр дорожным просветом и особым стайлингом: колеса, бамперы и решетка радиатора окрашены в черный цвет.

Поскольку техническая информация пока не опубликована, о моторной гамме говорить еще рано. Нынешний Silverado оснащается одним из пяти моторов на выбор, четырьмя бензиновыми и одним дизельным. Базовый мотор — 4,3-литровый V6 мощностью 286 лошадиных сил. Остальные моторы — V8 объемом 5,3 литра (355 л.с.), 6 литров (360 л.с.) и 6,2 литра (420 л.с.). Дизельный мотор при объеме 6,6 литра выдает 445 л.с.