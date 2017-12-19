Студенты частично рассекретили новое поколение УАЗ «Патриот»

Центр компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого неожиданно показал модель шасси так называемого «Патриота-2020»

Напомним: в ближайших планах российского производителя — глубокая модернизация семейства «Патриот». Сразу раскроем карты: модель второго поколения останется рамным вездеходом, пригодным для замеса деревенского чернозёма.

Как ранее было известно, дебют новинки запланирован на 2020 год, притом внедорожник получит коробку-автомат, постоянный полный привод, наддувные моторы, а также принципиально другую конструкцию подвесок.

Именно 3D-модель шасси на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2017 неожиданно рассекретил Центр компьютерного инжиниринга СПбПУ: как видим, спереди запланировано появление подвески на двойных поперечных рычагах, а сзади — моста на пружинах.

Кроме того, вместо архаичного червячного редуктора, наконец, появится современный реечный механизм. Столь радикальные методы должны избавить внедорожник от одного из главных недостатков — скверной управляемости.

Если верить сайту СПбПУ, их Центр компьютерного инжиниринга сейчас занят разработкой кузова, шасси, элементов экстерьера и интерьера, а также «организацией высокотехнологичного производства» автомобиля УАЗ «Патриот» 2020 модельного года.