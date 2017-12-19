Kia рассказала, когда привезёт в Россию обновленный Sorento Prime

Флагманский кроссовер модельного ряда Kia, Sorento Prime, готов приехать в Россию в обновленном варианте. Модель подверглась легкому рестайлингу, получила больше вариантов отделки салона и кое-какие интересные изменения по технике.

Продажи обновленного Kia Sorento Prime начнутся в России в феврале, сообщает российский пресс-офис марки. Автомобиль, как и прежде, будет предлагаться с тремя двигателями на выбор: бензиновыми 2,4 GDI (188 л.с.) и 3,5 MPI (249 л.с.) и дизельным GDI (200 л.с.). Топовому бензиновому мотору и дизелю положен восьмиступенчатый автомат, а 2,4-литровому агрегату — шестиступенчатый.

У топового 3,5-литрового V6 крутящий момент вырос на 18 Нм и теперь составляет 336 Нм. В сочетании с новой трансмиссией 3,5-литровый Prime стал на 0,4 секунды быстрее в разгоне до сотни — это упражнение занимает у него 7,8 секунды. Кроме того, система управления режимами движения Drive Mode Select получила новый режим Smart, в котором персональный стиль вождения анализируется компьютером, а затем производится подстройка под него работы систем автомобиля.

В ходе обновления внешность модели подверглась небольшой доработке: изменился дизайн переднего и заднего бамперов, обновилась вся светотехника, включая головную оптику, которая в ряде комплектаций представлена адаптивными светодиодными фарами. Предлагается новый дизайн легкосплавных колесных дисков размерности от 17 до 19 дюймов. Расширена гамма цветов кузова – в ней появились темно-коричневый цвет Rich Espresso и насыщенный темно-синий Gravity Blue.

Интерьер обновленного Sorento Prime будет доступен в четырех цветовых решениях, а не в двух, как раньше: черном, коричневом, комбинированном черном-сером или черно-бежевом. Обновился дизайн рулевого колеса и блока климат-контроля на центральной консоли.

Мультимедийная система AV обеспечивает интеграцию смартфонов iOS и Android благодаря платформам Apple CarPlay и AndroidAuto. В наиболее оснащенных версиях кроссовера предлагается мультимедийная система AVN 5.0 со встроенной навигацией, отображением информации о пробках в реальном времени, четырьмя камерами кругового обзора и 8-дюймовым дисплеем.

На центральной консоли появилась панель беспроводной зарядки для мобильных устройств. На российском рынке для KIA Sorento Prime будут также доступны ассистент при выезде с парковки задним ходом (RCTA) и система мониторинга слепых зон (BSD).