  • Сегодня: Среда, Декабрь 20, 2017

 

Новости   19 декабря 2017    139

Компания Jeep обновила свой самый «уродливый» кроссовер

Американцы решили исправить спорные детали внешности кроссовера Jeep Cherokee, которые не пришлись по вкусе поклонникам бренда. Дизайн обновленного «Чероки» стал более гармоничным.

Кроссовер Cherokee последнего поколения 4 года назад вызвал огромный шквал критики от фанатов марки Jeep и простых наблюдателей. Прищур узких полосок его фар больше напоминал персонажа из фильма ужасов, что, наверняка, сказалось на продажах этой модели. Американская марка решила все исправить и показала обновленный «Чироки» с другим дизайном передней части.

C рестайлингом Jeep Cherokee получит новую объединенную головную оптику (раньше фары делились на два блока) более спокойной формы, видоизмененные прорези решетки радиатора, а также иные бамперы.

Компания Jeep также заявила, что «Чироки» станет более «премиальным» и получит более экономичные варианты силовых установок.

Других подробностей о модернизированном кроссовере американцы не рассказали. Вся информация будет доступна в ходе официальной премьеры, которая состоится в середине января 2018 года на моторшоу в Детройте.

Jeep Cherokee долгое время был представлен на рынке России, однако сейчас на официальном сайте марки Jeep уже не числится. Возможно, автомобиль привезут к нам вновь уже после рестайлинга.


© 1995-2017 Журнал «4x4 Club»