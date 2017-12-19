Компания Jeep обновила свой самый «уродливый» кроссовер

Кроссовер Cherokee последнего поколения 4 года назад вызвал огромный шквал критики от фанатов марки Jeep и простых наблюдателей. Прищур узких полосок его фар больше напоминал персонажа из фильма ужасов, что, наверняка, сказалось на продажах этой модели. Американская марка решила все исправить и показала обновленный «Чироки» с другим дизайном передней части.

C рестайлингом Jeep Cherokee получит новую объединенную головную оптику (раньше фары делились на два блока) более спокойной формы, видоизмененные прорези решетки радиатора, а также иные бамперы.

Компания Jeep также заявила, что «Чироки» станет более «премиальным» и получит более экономичные варианты силовых установок.

Других подробностей о модернизированном кроссовере американцы не рассказали. Вся информация будет доступна в ходе официальной премьеры, которая состоится в середине января 2018 года на моторшоу в Детройте.

Jeep Cherokee долгое время был представлен на рынке России, однако сейчас на официальном сайте марки Jeep уже не числится. Возможно, автомобиль привезут к нам вновь уже после рестайлинга.