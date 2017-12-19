УАЗ Патриот получит более мощный мотор

Сейчас вездеход оснащается 2,7-литровой бензиновой «четвёркой» ЗМЗ-409 отдачей 135 л.с.

О том, что УАЗ «Патриот» со временем примерит двигатель ZMZ PRO (этот 150-сильный атмосферник недавно дебютировал на коммерческом грузовичке «Профи»), рассказал на осенней выставке «Комтранс» глава уазовского НТЦ Евгений Галкин.

А сейчас Галкин подтвердил: новый мотор действительно вскоре появится на «Пикапах» и «Патриотах», благодаря чему внедорожники должны стать динамичнее. О точных сроках внедрения более мощного силового агрегата не сообщается, но крупные обновления УАЗ обычно внедряет летом.

Также уазовский инженер отметил, что не исключено появление и модернизированного переднего моста от модели «Профи» — главной особенностью этого узла являются другие поворотные кулаки, обеспечивающие меньший радиус разворота, поскольку угол отклонения колеса вырастет на 6º.

Кстати, тестируя купленный нашим читателем «Профи», мы подмечали, что 149 паспортных и 160 фактических «лошадей» и 235 «ньютонов» везут машину бодро и уверенно (что фактическая мощность мотора ZMZ PRO больше паспортной, нам также поведал Евгений Галкин).

Любопытный момент: на тестовой машине двигатель имел «верховой» характер — чтобы тронуться на гружёной машине, приходилось подгазовывать. Однако после обкатки тяги на «низах» стало больше. А вот расход топлива не изменился, доходя до 18 литров бензина на 100 км пробега.