Land Rover Discovery превратили в дорогой «каблучок»

Британский производитель открыл продажи двухместной грузовой модификации Discovery V поколения под названием Commercial. Исходный внедорожник лишили второго и третьего ряда сидений, превратив его в фургон с грузовым отсеком длиной 1635 мм, шириной 1411 мм и высотой 939 мм.

Интересно, что объем грузового отделения здесь составляет «всего» 1856 л — на 600 л меньше, чем у пассажирской версии со сложенными креслами. Причиной тому является массивная металлическая перегородка из трубчатого каркаса и металлической решетки, отделяющая грузы от кабины. А еще Discovery Commercial очень удачно маскируется под обычный «Диско». Несмотря на то, что все оконные проемы, кроме водительского, здесь полностью глухие, вместо стекол используются черные глянцевые вставки, имитирующие остекление.

В плане оснащения коммерческая версия ничем не обделена. Disco Commercial уже в базе имеет пневмоподвеску и оснащается системой Terrain Responce. Список версий точно такой же, как у пассажирского варианта — от «простенькой» с кондиционером до люксовой с мультимедией InControl Touch Pro, 20-дюймовыми колесами и адаптивными светодиодными фарами. Разве что ходовая часть немного усилена под увеличенную грузоподъемность.

Фургон на базе «Диско» предлагается лишь с дизельными двигателями 2,0 л SD4 на 240 л.с. и 3-литровым TD6 мощностью 258 л.с.. Оба агрегата работают в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Пусть «аналог Ларгуса» в исполнении Land Rover и покажется российскому наблюдателю чем-то нелепым, версию Commercial британцы выпускали к каждому из четырех поколений «Диско». И хотя нынешний фургон даже на 2800 фунтов дороже обычной машины, владельцы таких машин смогут сэкономить на сниженных налоговых ставках.