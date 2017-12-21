Новейший BMW X7: появились первые изображения

В США стартовало производство предсерийных экземпляров нового флагманского кроссовера баварской марки — большого BMW X7, и автопроизводитель поделился несколькими снимками с процесса сборки, по которым можно составить некоторое представление о внешности новинки.

Несмотря на то, что первая партия кроссоверов носит статус предсерийной, окончательный вариант BMW X7 едва ли сильно будет отличаться от тех автомобилей, что представлены на опубликованных фотографиях, — хотя в мелочах внешность автомобиля еще будет дорабатываться.

Полноценное серийное производство будет запущено в конце 2018 года, автомобиль будут собирать в США, в городе Спартанберге (Южная Каролина). Выпускаемым сейчас прототипам предстоит пройти масштабные дорожные испытания, в том числе — и в суровых условиях: дорожные тесты будут организованы в Долине Смерти и в Скандинавии.

Технической информации о новом BMW X7 пока что мало: о нем можно судить разве что по представленному на автосалоне во Франкфурте прототипу X7 iPerformance. Концепт «икс седьмого» вытянулся в длину более чем на 5,2 метра, и на фоне внушительных габаритов кузова его огромные 23-дюймовые «катки» колесных дисков выглядят не такими уж и большими. Концепт стал очередным полем для дизайнерских экспериментов: во всяком случае, решение передней части большого вседорожника с его экстремально крупной радиаторной решеткой выглядит весьма необычным для баварской марки — равно как и непривычно зауженная передняя и задняя оптика full LED.

Салон рассчитан на шесть человек. Пассажирам второго ряда положены индивидуальные информационно-развлекательные системы с функцией управления жестами.

В движение концептуальный кроссовер приводится гибридной силовой установкой, о чем свидетельствует шильдик iPerformance. В роли ДВС тут заявлен бензиновый мотор с двумя турбинами. Что до серийного BMW X7, то ему прочат традиционные бензиновые двигатели – рядную «шестерку» мощностью 335 л.с. и 4,4-литровый V8, развивающий 445 л.с. Кроме того, самый большой кроссовер баварской марки, как ожидается, получит и дизельную версию с трехлитровым агрегатом мощностью более 300 л.с.