Лада Шаман: первое фото новой «Нивы»

Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа

По словам людей, которые сопровождали новинку, это — некая Lada «Шаман». Больше никаких подробностей выяснить не удалось. От себя добавим, что «Шаман» имеет полурамную конструкцию и рессорную подвеску задних колёс, следовательно новинка заточена под перевозку относительно тяжёлых, но малогабаритных грузов. Армейская раскраска, мощный стальной бампер спереди, большие колёса и характерная стойка внутри кузова подсказывают, что машина имеет военное назначение.

Добавим, что годом ранее АВТОВАЗ при поддержке компаний «Супер-Авто» и «Лада-Спорт» (первая успела обанкротиться) подготовил специальную версию пикапа Lada 4×4, предназначенную для любителей охоты. У пикапа были «усилены внедорожные свойства», а также установлено «оборудование для прицельной стрельбы». Позднее этот автомобиль показали на Московском автосалоне-2016. Поэтому нельзя исключать, что сфотографированный сегодня «Шаман» — продолжение этого проекта.