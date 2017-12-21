Новый Volkswagen Touareg: свежие фото

Фотошпионам в очередной раз удалось заснять новый кроссовер Volkswagen во время дорожных испытаний. На этот раз модель третьего поколения попала в объективы камер без камуфляжа.

В основу нового Volkswagen Touareg ляжет модульная платформа MLB, которая уже стала базой для Audi Q7 и нового Porsche Cayenne. Ожидается, что кроссовер третьего поколения предложат не только в пяти-, но и в семиместной версии.

Не исключено, что под капотом главная ставка будет сделана на дизель V6 объемом 3 литра мощностью порядка 270 л.с. Помимо этого, любителям модели также предложат два бензиновых мотора — 3-литровый агрегат мощностью 340 л.с. и бензиновый 4-цилиндровый мотор, который станет базовым в линейке двигателей.

Также будет и гибридная версия, которая объединит 4-цилиндровый бензиновый мотор и электродвигатель — предполагается, что суммарная мощность такой установки составит 380 л.с. На электричестве такая машина сможет проезжать по 50 км.