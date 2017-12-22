Ford F-150 VelociRaptor 6×6: производство началось

Американское тюнинг-ателье Hennessey начало производство экстремальных пикапов VelociRaptor 6×6

Взяв за основу супер-пикап Ford F-150 Raptor, мастера потратили 11 месяцев, чтобы сделать из него машину, которую можно продавать за $349 000. Общий тираж серии составит 50 машин, так что любители дорогой экзотики наверняка заинтересуются этим предложением.

За что американцы хотят просить такие деньги? В первую очередь, за «полноценную трёхосность», так как инженеры не просто подкатили обычный «ленивец», а внедрили полноценный ведущий мост (притом задние дифференциалы имеют блокировки).

Кроме того, пикап получил радикально переработанную подвеску, собранную из компонентов именитой фирмы Fox. Из переделок «помельче» перечислим 20-дюймовые колёсные диски, силовые бамперы спереди и сзади, а также дополнительное LED-освещение.

Двигатель — переделанная «турбошёстёрка» объёом 3,5 литра, которая выдаёт 605 л.с. мощности и 843 Нм крутящего момента (против штатных 450 л.с. и 690 Нм) — с таким «сердцем» до 96 км/ч трехосный пикап ускоряется за впечатлящие 4,9 секунды.