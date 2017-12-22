Салон нового Mercedes G-Class попал на видео

До мировой премьеры нового Mercedes-Benz G-CLass осталось совсем немного: культовый внедорожник предстанет перед публикой автосалона в Детройте 15 января. Немецкий автопроизводитель продолжает постепенно рассекречивать новинку: интерьер «Гелика» еще раз «засветился», на этот раз — на видео.

«Сильнее времени», — гласит слоган в коротком промо-ролике, на котором запечатлен интерьер нового Mercedes-Benz G-CLass. По всей видимости, эту фразу можно воспринимать в том числе и как намек на то, что внешность нового «Гелика» останется весьма консервативной, и серьезных изменений ждать не стоит.

Впрочем, это было понятно и раньше: новинка в камуфляже много раз попадалась фотошпионам, и если о нюансах интерьера защитная пленка судить не позволяла, то характерные узнаваемые кубические формы кузова не скрыть ничем: «Гелик» останется все таким же брутальным.

А вот салон изменился кардинально — официальные изображения интерьера уже представлены. Мотор теперь заводится кнопкой, механический «ручник» поменяли на электрический, а в крыше впервые установлен стеклянный люк. 3-зонный климат-контроль входит в базовое оснащение, появилась беспроводная зарядка для смартфона (опция), а в городе и на бездорожье озираться по сторонам помогут 4 камеры кругового обзора (тоже опция). Материалы отделки тоже новые: на выбор — несколько сортов кожи (включая перфорированную Nappa) в разных цветах, плюс вставки из дерева, металла или карбона. У фоновой подсветки салона — 64 варианта цвета.

Ожидается, что у «Гелика» основательно модернизирована подвеска, количество алюминиевых деталей в конструкции увеличено, что, впрочем, не помешает модели остаться настоящим внедорожником и даже улучшить характеристики по ряду параметров: модель сохранила рамную конструкцию, а глубину преодолеваемого брода увеличили на 10 сантиметров.

Кроме того, внедорожнику обещано и пополение в моторной гамме: среди новых для G-Class силовых агрегатов значится, например, 2,9-литровый шестицилиндровый дизель.