Раскрыта дата премьеры «заряженного» пикапа Ford Ranger Raptor

Уже известно, что у полноразмерного «заряженного» пикапа Ford F-150 Raptor в ближайшем будущем появится «младший брат», построенный на платформе более компактного Ford Ranger. И теперь названа дата премьеры «горячей» новинки.

«Заряженный» пикап Ford Ranger Raptor могут показать уже 7 февраля на автосалоне в Бангкоке, пишет австралийское издание Motoring. Технических деталей пока нет, но ожидается, что основным двигателем станет 2-литровый дизель с двойным турбонаддувом и отдачей до 200 л.с. и 470 Нм. По слухам, позднее Ranger Raptor может получить и бензиновые моторы V6.

Работать двигателям предстоит вместе с системой полного привода и современной 10-ступенчатой автоматической КПП – ее Ford разработал совместно с концерном General Motors. В раздаточной коробке предусмотрена пониженная передача.

Также ожидается, что «горячий» пикап получит лифтованную и более выносливую подвеску с пружинами на задней оси, клиренс будет увеличен до 250 мм, колею расширят, внедрят более мощные тормоза и покрышки 285/70 R17 BF Goodrich All-Terrain.

В России «гражданский» Ford Ranger официально не продается, и «заряженную» версию мы тоже вряд ли увидим. Но могут подсуетиться «серые дилеры», которые сейчас ввозят в нашу страну бензиновый Ford F-150 Raptor. И на его фоне Ranger Raptor может оказаться заметно дешевле и экономичнее.