Появились первые подробности о комплектациях нового кроссовера BMW X7

В Сеть «утекли» списки комплектаций нового флагманского кроссовера BMW X7, производство которого недавно началось в США. Подробности оснащения касаются самой мощной версии с мотором V8.

Попавшие в Сеть списки оснащения, которые опубликовал BMW Blog, затрагивают флагманскую модель X7 xDrive50i с битурбовым бензиновым V8 серии N63M, который, как ожидается, будет развивать 460 л.с.

Данная версия полуит 8-ступенчатый автомат и полный привод xDrive, где заявлен «спортивный» дифференциал повышенного трения M Sport, который сейчас применяется в новой М5. Ожидается, что новый Х7 может получить полный привод, как раз аналогичный новой «эмке».

Кроме M Sport Differential, список оснащения также включает фоновую подсветку салона, консьерж-сервис, массажные кресла для пассажиров спереди, автоматические двери, дистанционный запуск мотора и систему ночного «зрения» с распознаванием объектов.

Напомним, в США на днях стартовало производство предсерийных экземпляров BMW X7. Несмотря на то, что первая партия кроссоверов носит статус предсерийной, окончательный вариант 7 едва ли сильно будет отличаться от тех автомобилей, что представлены на опубликованных фотографиях, — хотя в мелочах внешность автомобиля еще будет дорабатываться.

Полноценное серийное производство будет запущено в конце 2018 года, автомобиль будут собирать в США, в городе Спартанбурге (Южная Каролина). Выпускаемым сейчас прототипам предстоит пройти дорожные испытания.

Технической информации о новом BMW X7 пока что мало: о нем можно судить разве что по представленному на автосалоне во Франкфурте прототипу X7 iPerformance. Концепт «икс седьмого» вытянулся в длину более чем на 5,2 метра, и на фоне внушительных габаритов кузова его огромные 23-дюймовые «катки» колесных дисков выглядят не такими уж и большими. Концепт стал очередным полем для дизайнерских экспериментов: во всяком случае, решение передней части большого вседорожника с его экстремально крупной радиаторной решеткой выглядит весьма необычным для баварской марки — равно как и непривычно зауженная передняя и задняя оптика full LED.

Салон рассчитан на шесть человек. Пассажирам второго ряда положены индивидуальные информационно-развлекательные системы с функцией управления жестами.

В движение концептуальный кроссовер приводится гибридной силовой установкой, о чем свидетельствует шильдик iPerformance. В роли ДВС тут заявлен бензиновый мотор с двумя турбинами. Что до серийного BMW X7, то ему прочат традиционные бензиновые двигатели: кроме названного выше V8 будет и рядная «шестерка» мощностью 335 л.с. Кроме того, самый большой кроссовер баварской марки, как ожидается, получит и дизельную версию с трехлитровым агрегатом мощностью более 300 л.с.