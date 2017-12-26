Внедорожники Mercedes Gelandewagen отозваны в России из-за ESP

Росстандарт толком не объясняет причину. Мол, блок управления системы стабилизации не соответствует спецификации. В Штатах, где отозвано в десять раз больше машин, чем у нас, проблема описана подробнее. При включении активного круиз-контроля Distronic Plus у ESP могут возникнуть глюки. Двигатель раскручивается независимо от скорости G-класса и применения тормоза. Чтобы остановить машину, нужно навалиться на педаль всем весом или переключиться на нейтраль.

Предыдущий отзыв у Гелика происходил летом. Новая сервисная акция распространяется не только на стандартный G-ваген, но и на «заряженные» Mercedes-AMG G63 и G65.

Тормозной путь увеличивается, риск аварии повышается. В России отзывная кампания коснулась 887 машин, проданных с 2015-го по нынешний год. Список VIN-номеров — по ссылке. Дилеры бесплатно перепрограммируют блок управления ESP. Напоследок приятная новость для владельцев Мерседесов и не только. С 22 по 31 декабря «трёхлучевая звезда» проведёт праздничную акцию на территории паркинга в терминале D аэропорта Шереметьево. Будут вручаться волшебные карты и сувениры. Хозяева моделей Audi, BMW и Лексуса тоже получат подарки. Так Мерседес отблагодарит конкурентов «за мотивацию двигаться вперёд».

Теперь ждём январскую премьеру внедорожника в Детройте.