В России стартовали продажи нового китайского кроссовера

Кроссовер Changan CS75, показанный на автосалоне в Москве еще в 2016 году, наконец-то добрался до российских дилеров: в начале декабря стала известна базовая цена новинки, а теперь автомобиль появился в наличии у дилеров.

Первая партия кроссоверов для российского рынка будет выпущена в Китае, но с 2018 года CS75 планируется выпускать в нашей стране. Changan CS75 имеет габариты 4650х1850х1705 мм при длине колесной базы 2700 мм (на 140 мм длиннее, чем у CS35), дорожный просвет — 190 мм.

В России комплектаций у автомобиля будет две: «Комфорт» и «Люкс». Кроссовер будут продавать с 1,8-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. и автоматической коробкой передач.

Цена базовой версии составит 1 249 000 рублей, хотя на сайте компании заявлена озвученная ранее базовая цена в 1 211 660 рублей — правда, на главной странице сайта место ценника уже занимает пометка «Уточняйте у дилера». Автомобиль по умолчанию переднеприводный, но за 90 000 рублей можно получить полноприводную версию. В список оснащения входят две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних кресел и датчики парковки спереди и сзади.

Более продвинутая версия «Люкс» обойдется в 1 349 000 рублей за переднеприводную версию и на 90 000 рублей дороже — за версию с полным приводом. В этом исполнении уже появляются боковые подушки и шторки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, отделка кресел кожзамом и кожаная отделка рулевого колеса.

Changan CS75 представили еще в 2014 году, но тогда у него была только переднеприводная модификация. Полноприводный вариант был показан на автосалоне в Москве в 2016 году, в том же году его планировалось начать продавать в России. Однако в итоге продажи начинаются только сейчас.