Что делать, когда Gelandewagen не влезает в гараж: рецепт из Монако

Шведскому горнолыжнику Йону Олссону пришлось сделать кабриолет из своего Mercedes-Benz G500, купленного за $300 000

Надо заметить, что Олссон владел довольно необычным «Геликом»: мощность двигателя Mercedes-Benz G500 4×4² довели до 800 л.с., притом машина получила доработанную подвеску и большие колёса. Кроме того, внедорожник оборудовали внушительным экспедиционным багажником, куда уложили запасное колесо, топливные канистры, а также лопату и топор.

Автомобиль получился, безусловно, эффектным, но его владелец столкнулся с серьёзной проблемой: выяснилось, что «Мерседес» не помещается в гаражи княжества Монако! В итоге, лыжник принял решение полностью спилить крышу — «мастера болгарки» срезали средние и задние стойки, а также верхнюю половину пятой двери.