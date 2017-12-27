Китайский Range Rover будет стоить в четыре раза дешевле настоящего

Автопроизводитель Zotye Auto в наступающем году поставит на конвейер флагманский кроссовер Zotye T800. По сути, автомобиль является нелицензионной копией Range Rover Sport, но это относится только к дизайну машины. Салон и техническая начинка у грядущего кроссовера Zotye T800 кардинально отличаются от оригинала. А вот экстерьер китайцы срисовали весьма тщательно, правда, немного изменив передние и задние фары и радиаторную решетку, что, по-видимому, даст им право отрицать все обвинения в плагиате. Хотя с первого взгляда любой поймет, какой именно автомобиль был взят за основу, при разработке дизайна T800.

В отличие от британского внедорожника, его китайская копия оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с. (350 Н∙м), с которым на пару будет трудиться восьмиступенчатая автоматическая КПП. Этим же мотором и КПП оснащается вставший на конвейер в этом году кроссовер Zotye T700, который теперь уступит звание флагмана Zotye T800. Судя по всему, новый флагман получит систему полного привода, в то время как «младший» Zotye T700 выпускается только в переднеприводном исполнении.

Разумеется, самым главным козырем Zotye T800 станет его цена. В Китае машина будет стоить 180 000 юаней или 1,6 млн рублей. Ценник по китайским меркам не сильно привлекательный, но не стоит забывать, что речь идет о премиальном автомобиле. Во всяком случае, именно так его позиционируют китайцы. Но самое главное, Zotye T800 будет более чем в четыре раза дешевле Range Rover Sport, базовая модификация которого в Поднебесной стоит 751 000 юаней или 6,7 млн рублей. А «заряженная» 550-сильная версия Range Rover Sport SVR с пятилитровой компрессорной «восьмеркой», оценена в умопомрачительные 2,3 млн юаней или 20 млн 470 тыс. рублей.

Именно благодаря китайским драконовским пошлинам на ввозимые иномарки, фирма Zotye рассчитывает на неплохой сбыт своего флагманского кроссовера. Стоит отметить, что это далеко не первая пиратская копия китайской компании. В 2016 году скандал разразился в связи с появлением в продаже кроссовера Zotye SR9, который был скопирован с Porsche Macan.

Не повезло в свое время и Land Rover. В 2014 году китайская марка Landwind представила кроссовер Х7, который оказался буквально калькой Range Rover Evoque. Ситуация усугублялась тем, что большинство покупателей устанавливали на свои Х7 решетки радиатора «под Range Rover» и клеили соответствующие шильдики. Сами китайцы, разумеется, факт воровства отрицали и поначалу даже сумели уладить конфликт полюбовно, пообещав не продавать Х7 на некоторых рынках, в частности, на бразильском.