Кроссоверы Macan одели в культовые гоночные ливреи Porsche

Компания Porsche окрасила пять кроссоверов Macan в знаменитые гоночные ливреи, отражающие гоночное наследие марки. Автомобили сфотографировали в культовых местах Сингапура.

Комбинация белого кузова и красных, темно-синих и голубых полос отсылает к 1970 году, когда спонсором гоночного Porsche 917 был итальянский производитель вермутов и игристых вин Martini & Rossi.

Окрас Rothmans дебютировал в 1982 году в Ле-Мане на Porsche 956. В том году «Порше» занял три первым места, а позднее установил рекорд Нюрбургринга, проехав трассу за 6 минут 11,13 секунды.

«Розовая свинья» известна благодаря экспериментальному Porsche 917/20, который принял участие в «24 часа Ле-Мана» в 1971 году. Автомобиль смог стать не только самым быстрым в квалификационных заездах, но также самой фотографируемой гоночной машиной года.

Красный окрас под названием Salzburg Design символизирует цвет «короткохвостого» Porsche 917 KH, который 14 июня 1970 года пришел первым к финишу гонки в Ле-Мане.

Еще один культовый цвет гоночных Porsche — Gulf — стал известен благодаря инженеру и гонщику Джону Уайеру. Он использовал цвета спонсора — компании Gulf Oil — на своих машинах. В 1970 и 1971 году Porsche 917 окрашенные в голубой цвет с оранжевым полосой выиграли несколько гонок. В том числе гонку на выносливость «1000 километров Спа». Также автомобили в цвете Gulf стали героями фильма «Ле-Ман» (1971).

На российском рынке кроссовер Porsche Macan доступен с двухлитровой турбочетверкой, 3,0-литровым двигателем V6, а тажке 3,6-литровым мотором. Отдача агрегатов в зависимости от модификации составляет 252, 340, 360, 400 и 440 лошадиных сил. Дизельная версия вседорожника выдает 245 сил и 580 Нм крутящего момента.

Топовый варианта — Macan Turbo — способен разгоняться до «сотни» за 4,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 272 километра в час. Цены на Porsche Macan начинаются от 3 512 000 рублей.