Tesla выпустит электрический пикап сразу после компактного кроссовера

Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что в ближайшем будущем компания выпустит две новые электрические модели — кроссовер и пикап. Данное заявление Маск сделал в своем Twitter-аккаунте, сообщив, что электрический пикап выйдет сразу после компактного кроссовера Tesla Model Y, который станет на ступень ниже Model X и ожидается на рынке в 2019 году.

В своем заявлении Маск уточнил, что идею и инжиниринг пикапа он обдумывает уже пять лет и очень хочет воплотить затею в жизнь. В комментариях к посту его спросили о том, каким будет по размеру будущий пикап Tesla. На это Маск ответил, что машина по габаритам сравнится или даже чуть превзойдет американский бестселлер Ford F-150.

В последнее время Tesla активно расширяет модельный ряд. На Model 3 наблюдается ажиотажный спрос, который подогревается более доступной ценой новинки. В 2019 году также стартует серийное производство новейшего электрического грузовика Tesla Semi. Самая простая модификация тягача способна проехать на одной зарядке порядка 500 километров, а топовый вариант Tesla Semi получит батарею увеличенной емкости и будет способен проезжать по 800 километров без остановки. С помощью станций скоростной зарядки DC можно восполнить энергозапас батарей на 400 км за 30 минут.

Разработчики заявляют, что на разгон с нуля до сотни у «пустого» Tesla Semi (так называется тягач) уходит всего 5 секунд, а с 36-тонной загрузкой (80 000 фунтов) электрический грузовик набирает первую сотню всего за 20 секунд, и это абсолютно невероятный показатель для такого веса.

Еще более сумасшедшая новая модель — Tesla Roadster, которая может пойти в продажу в 2020 году Родстер способен разгоняться до 96 км/ч за ничтожные 1,9 с, а крутящий момент силовой установки Tesla составляет аж 10 000 Нм (десять тысяч!). Но и это еще не все: 160 км/ч Roadster наберет всего за 4,2 с, а классическую дистанцию в 1/4 мили автомобиль преодолеет за 8,8 с — это абсолютный рекорд среди серийных автомобилей. Максимальная скорость — свыше 250 км/ч.

При этом Tesla обещает, что из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско новый спорткар сможет доехать на одной зарядке батарей. Заявленный запас хода составляет без малого 1 000 км в загородном режиме движения.