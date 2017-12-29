Большой кроссовер Alfa Romeo оснастят 400-сильным мотором

К 2020 году в возрожденном семействе Alfa Romeo появится новый флагман: большой кроссовер с гибридной силовой установкой, который станет самой крупной моделью в истории марки и попробует подпортить жизнь «немецкому премиуму», в частности — Audi Q7.

О скором выходе нового большого кроссовера от Alfa Romeo в интервью британскому изданию Auto Express рассказал технический директор марки Роберто Фидели. Кроссоверу обещана гибридная силовая установка мощностью порядка 400 л.с.

Речь идет о системе mild hybrid, аналогичной той, что применяется на уже упомянутом Audi Q7. В ее состав входит двухлитровый мотор с электрическим нагнетателем и отдельная бортовая система на 48 В. О динамических характеристиках кроссовера с таким энерговооружением пока что не сообщается.

Кроссовер будет построен на той же архитектуре, что и вышедший относительно недавно Alfa Romeo Stelvio, но в силу размеров и оснащения будет на 200 килограммов тяжелее. Общая со Stelvio платформа может говорить и о том, что в качестве еще одной модификации флагманский кроссовер получит 2,9-литровый V6 с двумя турбинами, выдающий 510 лошадиных сил и 600 Нм момента.

В данный момент автопроизводитель проводит тесты виртуальной модели кроссовера с гибридной силовой установкой. Следом за ним на рынок выйдет новое поколение модели Giulietta, а затем может появиться и преемник спорткара 4C. Правда, судьбу последнего компания пока что точно не определила: это будет либо эволюция нынешнего Alfa Romeo 4C, либо совершенно новая модель, с другим двигателем и платформой.