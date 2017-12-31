Volkswagen Amarok в исполнении Pickup Design

В отличие от многих своих конкурентов, Volkswagen Amarok – крайне непопулярная для модификаций модель. Немецкий пикап еще ни разу не попадал в объективы камер, например, за свой обновленный дизайн. Наконец, сотрудники Pickup Design решили восстановить справедливость, снабдив Amarok полноценным тюнинг-комплектом, насколько это возможно для авто такого типа. В общей сложности компания планирует выпустить 500 таких экземпляров.

Модификации Volkswagen Amarok начинаются с передней части, где пикап раскрывает всю свою агрессию с помощью увеличенных воздухозаборников, новых черных панелей и укрепленного бампера. Вдобавок, по бокам авто красуются расширенные колесные арки и новый комплект дисков, обутый в качественную резину для бездорожья. На крыше пикапа установлены новые светодиодные огни, а дизайн задней части полностью переработан, обретая более агрессивные черты за счет нового спойлера и бампера.

Модификации Pickup Design распространились и на интерьер: мастера обновили салон за счет замены стандартного рулевого колеса на более спортивный вариант и использования черной кожаной обивки с коричневыми деталями и элементами из ткани. Наконец, по традиции, на центральной панели мастера оставили эмблему, указывающую на ограниченность своей серии Amarok.