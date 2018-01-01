Названы сроки премьеры новейшего Volkswagen Touareg

Жизненный цикл стремительно устаревающего «Туарега» нынешнего поколения, наконец, подошел к концу. Компания Volkswagen рассказала, когда состоится презентация абсолютно нового внедорожника.

Представители немецкой марки Volkswagen официально анонсировали сроки мировой премьеры модели Touareg нового поколения. Информация опубликована в пресс-релизе, посвященном ключевым новинкам VW, который были запущены в прошлом году и появятся в следующем.

Согласно этому релизу, дебют нового Touareg состоится весной 2018 года. И хотя площадка для премьеры еще не объявлена, речь почти со стопроцентной вероятностью идет об апрельском автосалоне в Пекине.

Премиальный внедорожник будет построен на платформе MLB-Evo, которая лежит в основе моделей Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Новый «Туарег» унаследует дизайн концепта VW T-Prime GTE и в целом станет более премиальным и технологичным, что позволит ему легко переманить часть покупателей Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Volvo XC90.

Моторная гамма VW Touareg будет состоять из 2- и 3-литровых турбомоторов семейства TSI и TDI, а также гибридной бензин-электрической версии GTE.

В России новый «Туарег» теоретически может появиться уже в конце 2018 года. Его рублевый ценник, почти наверняка, вырастет вместе с уровнем отделки и оснащения. Тем более что в более бюджетной категории скоро будет представлен 7-местный кроссовер Volkswagen Terramont.