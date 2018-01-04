Новый Gelandewagen: премьера 15 января

Mercedes-Benz официально объявил – премьера нового поколения знаменитого внедорожника G-класса состоится 15 января этого года

Кстати, нам уже довольно много известно о новом «Гелике». Во-первых, его дизайн будет сделан в том же «квадратном» стиле, что и у нынешнего поколения. Мало того, у него почти такая же дверная ручка!

А вот за дверью скрывается царство роскоши, которым раньше «Гелик» не баловал. Вместо аналогового приборного щитка — дисплей виртуальной приборки, рядом с которым ещё один экран. Все как у современных «Мерседесов»! Туда же и руль с сенсорными кнопками, как на флагманском S-классе, и шайба на центральном тоннеле с тачпадом для управления системой Comand. Появилась фоновая подсветка с 64 вариантами цвета, в качестве опции предлагается акустическая система Burmester с 16 динамиками.

А еще «Гелендеваген» стал гораздо просторнее — и по ширине, и по запасу для ног для задних пассажиров (сразу плюс 15 сантиметров!) он уверенно перекрывает предшественника. Появились удобные карманы в дверях, да и в целом для мелочей теперь больше места. Сидеть сзади стало гораздо удобнее, подушка дивана расположена ниже, садиться проще. Кстати, у G-класса остались 3 кнопки блокировки дифференциалов на центральной консоли!

Это значит, что «Гелик» остался настоящим внедорожником, причем рамным. Но впереди теперь независимая подвеска вместо «моста», а поведение на дороге обещают более «легковым».