Самый необычный Mercedes G-Class, о котором никто не знал

За свою долгую жизнь Mercedes-Benz G-Class получил немало интересных версий. Одних только шестиколесных Мерседес Гелендваген было несколько. Но гораздо более редким является раллийный Гелик с двигателем Porsche.

Необычный Mercedes G-Class создали инженеры Porsche в 1985 году, когда о Cayenne никто даже не думал. Заводская команда в те годы активно участвовала в ралли на доработанных Porsche 911. Для сопровождения гоночных авто в марафоне «Ралли фараонов» требовалась машина технического сопровождения.

Именно на роль «технички» как нельзя кстати подошел Мерседес Гелик. Правда, в те времена он был недостаточно мощным и его решили оснастить двигателем от купе Porsche 928. Так под капотом появился 5,0-литровый V8 на 316 л. с. Максимальная скорость составила 180 км/ч. К тому же, запчасти к мотору Порше заводской команде было легче достать.

Команда Порше в 1985 году выиграла «Ралли фараонов» без серьезных технических проблем. А Mercedes G-Class с двигателем Porsche так и остался в единственном экземпляре.