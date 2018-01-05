SsangYong показал дизайн нового рамного пикапа для Европы

Компания SsangYong показала первое изображение рамного пикапа Musso нового поколения, официальный дебют которого состоится весной на автосалоне в Женеве. Фотография опубликована на официальной странице автопроизводителя на Facebook.

Никаких технических подробностей о модели автопроизводитель пока не привел. Издание Carscoops предполагает, что Musso построят на той же раме, что лежит в основе внедорожника Rexton последнего поколения. При этом пикап получит доработанную подвеску.

Ожидается также, что SsangYong Musso оснастят 2,2-литровым дизельным двигателем, отдача которого составляет 178 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Сочетаться он будет с семидиапазонной автоматической коробкой передач Mercedes-Benz.

На некоторых рынках пикап, который поборется за покупателей, например, с Mitsubishi L200, будет доступен еще с двухлитровым бензиновым турбомотором.

Внедорожник Rexton нового поколения представили в марте 2017 года. Спереди у рамной модели установлены двойные поперечные рычаги, а сзади – многорычажка. По умолчанию модель заднеприводная. Полный привод – жестко подключаемый. За включение передней оси и понижающего ряда отвечает электроника.