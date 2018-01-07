Электрокроссовер Tesla отбуксировал застрявший на обледенелой дороге тягач

В Сети появился ролик, в котором электрический кроссовер Tesla Model X буксирует застрявший на обледенелой дороге тягач. Видео, размещенное пользователем Кайлом Коннером в социальной сети Facebook, снято в Северной Каролине. Этот штат сильнее других пострадал от снежной бури, обрушившейся на северо-восток США.

В описании к ролику указано, что по паспорту кроссовер Model X способен буксировать прицеп с массой до 2268 килограммов. Помимо этого, вседорожник оборудован системой, контролирующей распределение тяги между осями.

Топовая модификация Tesla Model X — P100D — оснащается двумя электромоторами, расположенными на передней и задней оси. Их суммарная отдача составляет 774 лошадиные силы и 967 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» электрокар способен разгоняться за 3,1 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.

Ранее Tesla Model X соревновался в перетягивании каната с Toyota Land Cruiser Prado и Hummer H2. В первой схватке принял участие кроссовер в модификации P90D с электрической силовой установкой мощностью 762 лошадиные силы и 970 Нм крутящего момента, во второй — 670-сильный электрокар.