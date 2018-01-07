Porsche готовит обновление для Macan

В апреле этого года на автосалоне в Пекине Porsche может представить обновленную версию своего кроссовера Macan. И в прессе появились первые шпионские фото с тестов рестайлингового автомобиля.

Революционных изменений не планируется. «Макан» 2018 года получит чуть другие бамперы спереди и сзади, измененные фары и так далее. А вот салон может стать другим, в стиле нового «Кайена»: с огромным дисплеем в центре, сенсорными кнопками, интеграцией с интернет-сервисами и так далее.

Главная ожидаемая техническая новинка — появление гибридной версии, которая будет объединять бензиновый V6 и электродвигатель (аккумуляторы при этом можно будет подзаряжать от электрической сети). Ожидается, что суммарная мощность такой силовой установки составит более 450 л.с.