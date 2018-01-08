Компания Chery привезет в Россию два новых кроссовера

Китайский автопроизводитель продает в России три модели, все — кроссоверы. В скором времени модельное семейство марки будет расширено за счет сразу двух новинок, при этом за пределы SUV-сегмента китайская марка в России выходить не будет.

Компания Chery намерена привезти в Россию сразу два новых кроссовера, об этом агентству «Автостат» рассказали в пресс-службе марки. Сначала, в третьем квартале 2018 года, на рынок выйдет кроссовер Tiggo 4, а в четвертом квартале того же года появится модель Tiggo 7.

Модель Tiggo 7 была представлена на прошлогодней автомобильной выставке Auto China. Кроссовер, созданный по мотивам прототипа TX, получил 2-литровый атмосферник (122 л.с.) и 1,5-литровый турбомотор (152 л.с.), коробки передач — механика или вариатор.

Интересно, что после своего дебюта в Китае новинка оказалась самой дорогой моделью в линейке Chery: предварительный ценник составлял от 130 000 до 170 000 юаней (1,37 — 1,8 млн рублей).

Напомним, на российском рынке компания Chery решила сосредоточиться на продаже исключительно кроссоверов: были выведены легковые модели, такие как седаны Arizzo и Bonus и хэтчбек Very. На данный момент в России предлагаются кроссоверы Chery моделей Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5.

По статистике «Автостата», по итогам 11 месяцев 2017 года компания Chery продала в России 5 296 автомобилей — на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самая популярная модель — кроссовер Tiggo 3, на которого приходится 45% продаж.