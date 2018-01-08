Новый большой кроссовер от Lexus похвастался своими фарами

Если о дизайне кузова в целом новый тизер не рассказывает ровным счетом ничего, то головную оптику будущей новинки демонстрирует во всей красе: сложная архитектура, обилие острых углов и светодиодных «росчерков» красноречиво говорят о том, что LF-1 Limitless продолжит разивать смелый и эффектный дизайн-код марки, уже освоенный, например, спорткупе LC500 и флагманским седаном LS.

Дизайн прототипа разрабатывался в сотрудничестве со студией CALTY, которая уже помогала Toyota создавать концепт спорткара FT-1. По опубликованному ранее тизеру с «кормой» автомобиля было понятно, что облик новинки разительно отличается от модели LX, которая пока что возглавляет семейство кроссоверов Lexus.

Обращают на себя внимание сильно заваленные задние стойки и необычный раздельный спойлер на кромке крышки багажника, в центральную часть которого изящно «затекает» панорамная крыша.

Скорее всего, будущий кроссовер, как и положено флагману семейства, получит те же силовые агрегаты, что и флагманский седан LS нового поколения. Поэтому вполне можно ждать появления 3,5-литрового атмосферника V6 (315 л.с.) или турбомотора той же конфигурации и объема (421 л.с.). В пару к двигателю ожидается десятиступенчатый автомат.

Дебют нового кроссовера состоится на автосалоне в Детройте, который откроет свои двери уже в этом месяце.