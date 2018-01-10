У пикапа Ford F-150 появился дизель V6

Компания Ford добавила в моторную линейку пикапа F-150 дизель. Двигатель на «тяжелом топливе» появился у этой модели впервые – подобные агрегаты ранее были только у более крупных F-250, F-350 и Super Duty.

Пикап теперь будет комплектоваться трехлитровой «шестеркой», выдающей 250 лошадиных сил и 600 Нм (максимальный крутящий момент доступен с 1750 оборотов в минуту). Мотор станет работать в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач SelectShift, специально доработанной, чтобы выдерживать большой крутящий момент.

Дизельный F-150 предложат в нескольких модификациях: с полуторной и двойной кабиной, с задним и полным приводом, а также с погрузочной площадкой длиной 1,7 и 2,0 метра. Грузоподъемность такой версии составляет 916 килограммов. Максимальная масса буксируемого прицепа – 5170 килограммов.

В США заказать новую версию можно будет с января. Покупатели получать машины весной. Цены пока не объявлены.

Помимо дизеля, в линейке F-150 доступны 294- и 400-сильные атмосферники объемом 3,3 и 5,0 литра соответственно, а также 330- и 380-сильные турбоагрегаты объемом 2,7 и 3,5 литра.