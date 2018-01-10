Часть нового Gelandewagen показали в очередном тизере, но секретничать уже поздно

Компания Mercedes опубликовала очередной тизер нового поколения внедорожника G-Class накануне его премьеры в Детройте. Впрочем, создавать интригу уже бесполезно: внешность новинки уже не представляет секрета.

13 декабря Mercedes-Benz полностью рассекретил салон нового G-Class. А вот внешность новинки немцы упорно прятали, ограничиваясь лишь фотографиями машин в камуфляже. Но на днях подсуетилсь китайцы и «слили» в Сеть официальные фотографии нового «Гелика», не дожидаясь его мировой премьеры, до которой осталось всего несколько дней.

Некоторыми техническими подробностями о новом G-Class уже поделился и сам Mercedes. И судя по ним, G-Class может стать еще большим «проходимцем», чем был. Так, новую независимую переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах создали совместно с отделением AMG. Причем рычаги крепятся напрямую к раме, без промежуточного подрамника. Ход передней подвески на отбой/сжатие составляет 85/100 мм, у задней — 82/142 мм.

Передний ведущий редуктор и задний неразрезной мост — новые. Причем задний мост теперь удерживают не 2, а 4 продольные тяги, что увеличивает ход подвески. Рулевое управление теперь реечное, с электроусилителем.

Производитель сообщает, что новый G-Class способен преодолеть 100-процентный подъем (это 45 градусов). Клиренс между осями вырос с 236 до 241 мм, а глубина проходимого брода увеличилась с 0,6 до 0,7 м. Углы въезда, съезда и опрокидывания выросли на 1 градус и теперь составляют 30, 31 и 26 градусов соответственно.

В качестве упругих элементов в подвеске будут пружины с адаптивными амортизаторами, у которых меняются настройки, как и у рулевого управления. Семиступенчатый автомат заменен на 9-ступенчатый гидромеханический агрегат. Новая раздатка теперь прикручена напрямую к коробке, а не стоит отдельно. Постоянный полный привод сохранен, но если раньше применялся симетричный межосевой «дифф», то теперь тяга делится по осям в пропорции 40:60, что придает новомму «Гелику» более заднеприводные повадки.

Пониженный ряд в раздаточной коробке можно включать кнопкой на скорости до 40 км/час, а обратной можно переключиться на скоростях до 70 км/час. При этом передаточное отношение «понижайки» выросло с 2,1 до 2,93. Для эксплуатации на бездорожье также будут предлагать более высокопрофильные 18-дюймовые покрышки. Само собой, новинка сохранила и три жесткие блокировки дифференциалов — межосевого и двух межколесных.

Ожидается, что первыми с конвейера начнут сходить бензиновые модификации G 500 и G 63 AMG, а потом к ним присоединится версия G 350d с новым 2,9-литровым турбодизелем. Остальные подробности появятся уже на днях.