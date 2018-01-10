Первый прототип Land Rover Defender получит новую жизнь

Автомобиль, с которого началась вся история Land Rover, восстановят в честь 70-летней годовщины марки

Специалисты и реставраторы Jaguar Land Rover намерены вдохнуть новую жизнь в самый первый внедорожник Land Rover, показанный 30 апреля на автосалоне в Амстердаме в 1948 году. Всего в мире осталось три экземпляра Land Rover Series I — первого внедорожника в летописи британского автопрома.

В течение долгих лет местонахождение этой модели было неизвестно. Последний раз автомобиль с амстердамского автосалона был продемонстрирован в 1960-х годах, а спустя 20 лет был куплен в качестве реставрационного проекта, который так и не завершился. Теперь специалистам предстоит не только сохранить и восстановить легендарный прототип, но и позволить ему вновь выехать на дорогу.

Сообщается, что Land Rover Series I оснастят рядом специальных опций, в том числе утолщенными алюминиевыми панелями кузова, оцинкованным шасси и съемными деталями багажника. Специалисты даже сохранят патину на деталях автомобиля, в том числе и оригинальную покраску цвета Light Green, которая использовалась в 1948 году.

Премьеру восстановленного внедорожника приурочат к празднованию 70-летия Land Rover. Напомним, что к этому же мероприятию руководство компании намерено также возродить модель Defender. Ранее сообщалось, что британская марка представит сразу окончательный вариант внедорожника (минуя стадию концепта) в 2018 году.

Кроме того, по неофициальной информации, будет в линейке новых «Дефендеров» и электрическая модификация. Так, предполагается, что внедорожник получит один электромотор и мощный аккумулятор. В дальнейшем не исключено появление версий с несколькими электродвигателями.