Названы российские цены на семиместный Lexus RX

Новая модификация эффектного японского кроссовера в конце осени дебютировала на автосалоне в Лос-Анджелесе, а уже к началу года добралась до российского рынка и получила рублевый ценник. В России RX L предложат с одним мотором и в трех комплектациях — с серьезной доплатой за третий ряд кресел.

За буквой L, дополнившей название кроссовера Lexus RX, скрывается 110 дополнительных сантиметров длины кузова, третий ряд кресел с собственной «инфраструктурой» и едва заметно изменившийся дизайн: получив пару лишних кресел, RX не утратил свой эффектный облик.

110 сантиметров длины добавлены заднему свесу кузова, а сама колесная база осталась прежней — все те же 2 790 мм. При этом общая длина кроссовера составляет пять метров. «Лишние» сантиметры длины удачно скрадываются дизайном автомобиля: внешне удлиненный RX можно отличить от стандартной версии далеко не со всех ракурсов, а наиболее яркой особенностью новой версии является заднее стекло: ради дополнительного пространства для пассажиров «галерки» оно скошено не так сильно, как на пятиместном RX.

В России новый Lexus RX L будут продавать только в одной модификации, RX350L, с бензиновым атмосферным V6 мощностью 294 л.с.. В Америке будет доступен еще и гибридный вариант 450h, в котором тот же бензиновый двигатель дополнен парой электромоторов.

Российские цены на RX350L начинаются с отметки в 3 804 000 рублей — столько просят за исполнение Executive с 10 подушками безопасности, «динамическими» поворотниками, аудиосистемой с 12 динамиками и массой других технологичных «фишек». Для сравнения, «короткая» версия RX350 в этой же комплектации стоит на 586 000 рублей дешевле.

Далее следует комплектация Premium с 20-дюймовыми колесными дисками, продвинутой мультимедийной системой, навигацией и электроприводом задней двери с бесконтактным сенсором. За такой RX L просят уже 4 057 000 рублей. Ну а самый дорогой семиместный RX — это версия Exclusive за 4 537 000 рублей, с адаптивной подвеской, камерами кругового обзора и дополнительным набором ассистентов.