Патриот для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ

В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника

Оказывается, УАЗ работал над лимузином на базе внедорожника «Патриот»: во всяком случае, ульяновцы на полном серьёзе решили запатентовать такую машину, а значит, завод планировал пусть мелкими сериями, но делать такие «длиннобазки».

Патентообладателем значится Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод». Бумаги были поданы на регистрацию осенью 2009 года, однако из-за неуплаты пошлины за поддержание патента документ прекратил действие.

Создан лимузин по простому для рамной машины рецепту: за средней стойкой кузова врезана остеклённая вставка, а в салоне (против хода) установлены дополнительные сиденья, притом задние двери остались стандартного размера.

Кстати, в Сети можно обнаружить несколько давних упоминаний об этой машине, поскольку однажды длиннобазный «Патриот» возглавлял свадебный кортеж (по всей видимости, свадьбу играл сотрудник завода). Но дальнейшая судьба автомобиля неизвестна.