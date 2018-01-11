Представлен обновленный кроссовер Ford Edge

Накануне автомобильной выставки в Детройте компания Ford раскрыла подробности об обновленном кроссовере Edge, когда-то продававшемся и на российском рынке. Автомобиль посвежел визуально, получил новое оборудование и стал мощнее.

Компания Ford обновила свой среднеразмерный кроссовер Edge и готова публично показать свою новинку в рамках грядущего автосалона NAIAS-2018 в Детройте. Паркетник получил иной дизайн передней части с новой светодиодной оптикой, которая будет доступна уже в базовой версии, другой решеткой радиатора и бамперами с переработанной архитектурой.

Сзади распознать Edge 2019 модельного года можно по новым задним фонарям и черной глянцевой вставкой между ними, которая делает корму менее плоской и тяжеловесной.

Базовый кроссовер по-прежнему оснащается 2,0-литровой турбочетверкой, однако ее отдача была увеличена на 5 «лошадей» и теперь составляет 250 л.с.. Старый автомат уступил место новой 8-ступенчатой АКП, а традиционный рычаг переключения передач — лаконичной поворотной-шайбе.

«Заряженную» версию Edge ST прокачали более ощутимо — ее двигатель V6-твинтурбо объемом 2,7 л развивает 355 л.с. вместо 315 л.с. Полный привод и изменяемые настройки адптивного шасси здесь предлагаются уже в стандартной комплектации, а за доплату можно установить более мощные тормозные механизмы.

C последним обновлением Ford Edge получил расширенный базовый набор электронных ассистентов безопасности, включая систему предупреждения о столкновениях, мониторинг слепых зон, систему удержания в полосе и адаптивное головное освещение. Продажи новинки в США начнутся уже в первой половине 2018 года, а вот в России Edge уже несколько лет не продается.