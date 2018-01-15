Mitsubishi отремонтирует в России несколько тысяч Pajero

Компания Mitsubishi Motors отправит в ремонт на российском рынке 16 тысяч 515 автомобилей, говорится в сообщении Росстандарта. Отзыву подлежат внедорожники Pajero и электрокары i-MiEV, проданные с апреля 2013-го по февраль 2016 года.

У отзываемых автомобилей обнаружен дефект подушки безопасности переднего пассажира, которые могут некорректно сработать при аварии. На сервисе будет заменен пиропатрон подушки безопасности. Ремонт для владельцев машин проведут бесплатно.

Отзыв проводится из-за дефектных подушек безопасности фирмы Takata. В 2017-м компания признала себя виновной в намеренном выпуске дефектных подушек. Глобальный сервисная акция по замене подушек затрагивает более 100 миллионов машин по всему миру от десятков автопроизводителей.

Определить, подпадает ли автомобиль под действие сервисной акции, можно по спискам VIN-номеров, опубликованным на сайте Росстандарта: для Pajero и i-MiEV.

В сентябре прошлого года компания Mitsubishi Motors по этой же причине отзывала 63,1 тысячи Pajero и Galant, проданных с ноября 2006-го по февраль 2016 года. Тогда же в ремонт отправили почти 90 тысяч кроссоверов ASX. У них заменят моторы переднего стеклоочистителя.