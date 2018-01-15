Пикап Ram 1500 нового поколения стал гибридом

Марка Ram, входящая в состав концерна Fiat Chrysler Automobile, на автосалоне в Детройте представила пикап Ram 1500 нового поколения. Новинка получила «умеренно-гибридные» силовые установки, пневмоподвеску, дополненную амплитудозависимыми амортизаторами, и новый офф-роуд пакет.

Как сообщает издание Motor, в обновленную линейку двигателей Ram 1500 вошли гибридные установки на базе агрегатов 3.6 V6 и 5.7 V8. Оба атмосферника дополнены системой E-Torque: 48-вольтовым стартер-генератором и литий-ионный аккумулятором емкостью 0,43 киловатт-часа. E-Torque может кратковременно увеличивать момент на 122 Нм для V6 и 176 Нм для V8, а также помогает последнему более эффективно использовать систему отключения цилиндров.

Отдача «шестерки» составляет 309 лошадиных сил и 365 Нм крутящего момента, «восьмерки» — 401 лошадиную силу и 556 Нм крутящего момента. Двигатели сочетаются с безальтернативным восьмиступенчатым «автоматом».

В конструкции Ram 1500 используется больше алюминия и высокопрочных сталей — в версии Crew Cab (со сдвоенной кабиной) пикап на 102 килограмма легче предшественника.

Коэффициент аэродинамического сопротивления модели улучшился на девять процентов и теперь составляет 0,357. Ram оснащается электронноуправляемым аэродинамическим щитком, который выдвигается из переднего бампера на скорости свыше 48 километров в час. Машины, оснащенные пневмоподвеской, на крейсерской скорости также могут «приседать» на 15 миллиметров.

Для уменьшения шума используются активные инерционные демпферы, установленные по бокам кузова на раме, и активная система шумоподавления.

Для Ram 1500 нового поколения доступен внедорожный пакет (4×4 Off-Road), в состав которого входят лифтованная на 25 миллиметров подвеска, задний дифференциал с электронной блокировкой, 32-дюймовые офф-роуд покрышки (для версии Rebel — 33-дюймовые), защита двигателя, раздатки и бензобака, а также задняя подвеска с измененной геометрией.

В модификации Rebel, также доступной для Ram 1500 нового поколения, пакет 4×4 Off-Road входит в стандартное оснащение. Помимо этого, базовой для Rebel стала пружинная подвеска (на машинах предыдущего поколения — пневматическая) и система помощи при спуске.

В список оснащения пикапа входят адаптивная светодиодная оптика, панорамная крыша, информационно-развлекательная система с 12-дюймовым дисплеем, навигацией и точкой доступа WiFi, пять USB-портов и адаптивный круиз-контроль.

Машина текущего поколения доступна в задне- и полноприводном исполнении. Пикап оснащается атмосферными агрегатами объемом 3,6 и 5,6 литра. Цена — от 27 095 долларов (1,53 миллиона рублей).