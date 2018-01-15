Новый Chevrolet Silverado: самый большой в классе

Компания Chevrolet на автосалоне в Детройте представила полноразмерный пикап Silverado нового поколения. Модель получила облегченную конструкцию кузова, самую большую в классе грузовую платформу, а также новую 3,0-литровую рядную дизельную «шестерку».

Как сообщает издание Motor, по сравнению с моделью прошлого поколения новый Silverado стал на 41 миллиметр длиннее, а его колесная база увеличилась на 100 миллиметров (для машин с двойной кабиной). Благодаря использованию алюминия и высокопрочных сталей масса пикапа со сдвоенной кабиной и V-образной «восьмеркой» сократилась на 204 килограмма.

Как говорят в Chevrolet, грузовая платформа, вне зависимости от ее длины, является самой вместительной в классе. Объем короткой грузовой платформы составляет 1784 литра – на 20 процентов больше, чем у конкурентов.

Пикап Silverado комплектуется новой подвеской. Спереди — независимой с коваными алюминиевыми верхними рычагами, сзади — неразрезным мостом с композитными рессорами (в версии LT), которые на пять килограммов легче стальных.

Модель будет предлагаться с шестью силовыми установками. В их число войдут новые бензиновые «восьмерки» объемом 5,3 и 6,2 литра, оснащенные системой отключения цилиндров, а также 3,0-литровый дизель. 6,2-литровый двигатель V8 и дизельный агрегат будут сочетаться с новым 10-ступенчатым «автоматом» и системой старт-стоп.

В оснащение Chevrolet Silverado войдут 20- или 22-дюймовые колесные диски, электронноуправлемые шторки в решетке радиатора, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth и LTE WiFi, беспроводная зарядка для смартфонов.

Внедорожную модификацию — Trailboss — укомплектуют лифтованной на пять сантиметров подвеской, задним блокирующимся дифференциалом, защитой днища, усиленными амортизаторами Rancho и 18-дюймовыми колесными дисками с «зубастыми» покрышками Goodyear Duratrac.

В сентябре прошлого года в честь 100-летнего юбилей производства пикапов Chevrolet впустил спецверсию Silverado. Особенностью машины стал винтажный логотип-бабочка, повторяющий тот, что марка использовала в первой половине XX века. Пикап также получил особый окрас кузова, 22-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной и элементы внутренней и внешней отделки из хрома.