Ford представил новое поколение пикапа Ranger

На автосалоне в Детройте дебютировал пикап Ford Ranger нового поколения, который не только изменился внешне, но и получил новый двигатель: теперь суровый утилитарный Ranger можно будет приобрести как с уже привычным дизелем, так и с бензиновым турбомотором.

Пожалуй, обновленная моторная гамма — самое интересное и существенное изменение в Ranger. Раньше этот пикап продавался с дизельными двигателями объемом 2,2 и 3,2 литра, теперь же к агрегатам на тяжелом топливе присоединился 2,3-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost. Еще интереснее, что работать он будет в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Точных характеристик двигателя пока не раскрывается, но просто для справки: этот же мотор на спорткупе Ford Mustang развивает 310 лошадиных сил.

В основе нового Ranger — прочная стальная рама, прямо к которой крепятся стальные бамперы. Пикап предложат как в заднеприводном, так и в полноприводном исполнении. В обоих вариантах Ranger получит блокировки от фирмы Dana, а внедорожный пакет FX4 Off-Road дополнительно отличается внедорожными настройками подвески, особыми шинами, круиз-контролем с внедорожным режимом, многорежимной управляющей электроникой для бездорожья и дополнительной защитой днища.

По умолчанию все Ford Ranger получат задние датчики парковки, систему мониторинга слепых зон и контроля за полосой и систему автоматического торможения, также пикапу будут доступны адаптивный круиз-контроль и светодиодные фары.

Также в числе доступных для новинки опций значатся мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto, навигация и многое другое.

Серийное производство Ford Ranger 2019 модельного года начнется на заводе Ford в Мичигане ближе к концу 2018 года. Позднее станут известны и точные технические характеристики новинки.