Kia задумала новый очень большой кроссовер (и он может появиться в России)

Главной премьерой на стенде Kia в Детройте станет модель Forte, однако прошедшая пресс-конференция с топ-менеджерами марки заставила вспомнить Детройтский автосалон двухлетней давности, когда был представлен большой концептуальный кроссовер Kia Telluride. Эта модель скоро может стать серийной.

О том, что проекту большого семейного кроссовера Telluride дали зеленый свет, заявил главный дизайнер марки, Петер Шрайер, в рамках пресс-конференции с представителями австралийских СМИ, пишет Motor1. Говоря о перспективах этой модели, Шрайер признал, что в данный момент в компании ведется работа над серийной версией Telluride.

О каких-либо подробностях говорить пока что рано — не определены даже приблизительные возможные сроки дебюта такой модели. Однако уже сейчас понятно, что Telluride станет самым большим кроссовером марки. Прототип этой модели,представленный в Детройте два года назад, был семиместным, а по колесной базе примерно на 12 сантиметров превосходил кроссовер Sorento (чья платформа и легла в основу Telluride). Прототип оснащен гибридной силовой установкой из 3,5-литрового V6 мощностью 270 л.с. и 130-сильного электромотора.

Впрочем, уже сейчас руководство Kia дало понять, что такая крупная модель доберется далеко не до всех рынков. Например, главный дизайнер европейского подразделения Kia Грегори Желом заявил, что в Европе такую модель ждать не стоит: рынок Старого Света вполне комфортно себя чувствует и с немаленьким Sorento.

Но ключевые рынки для потенциального корейского SUV-флагмана были обозначены, и для российских поклонников марки это может быть интересно: в первую очередь Telluride ожидаемо нацелится на Америку, однако в ходе пресс-конференции также был упомянут и рынок России. Как пояснил Желом, компанию вдохновляют результаты российских продаж модели Mohave, и Telluride, которому прочат роль преемника Mohave, вполне может прижиться на российском рынке.