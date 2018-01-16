Обновленный Jeep Cherokee получил «турбочетверку» от Wrangler

Компания Jeep представила на моторшоу в Детройте обновленный внедорожник Cherokee. Модель получила новый дизайн (его показали в конце декабря прошлого года) и двухлитровую «турбочетверку» от Jeep Wrangler.

Как сообщает издание Motor, в конструкции кузова Jeep Cherokee количество высокопрочных сталей возросло на 65 процентов, а дверь багажника теперь выполнена из композитных материалов. Масса машины благодаря этому уменьшилась на 91 килограмм. Спереди используются стойки McPherson, сзади — «многорычажка». Ход подвески составляет 170 (спереди) и 198 миллиметров (сзади).

Гамма двигателей новинки включает в себя атмосферную рядную «четверку» 2.4, агрегат V6 объемом 3,2 литра, а также 2,0-литровый турбомотор. Мощность агрегатов — 184, 275 и 274 лошадиные силы соответственно. Сочетаются двигатели с девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Для внедорожника доступны три варианта полного привода: Active Drive I с автоматическим подключением задней оси, Active Drive II с двухступенчатой раздаткой и понижающим рядом трансмиссии и Active Drive Lock, дополненный механическим самоблокирующимся дифференциалом. Помимо этого, для внедорожника доступна система управления тяговым усилием с пятью режимами работы.

«Самая внедорожная» модификация Trailhawk уже с завода комплектуется увеличенной на 25 миллиметров подвеской, бамперами иной формы и самоблокирующимся дифференциалом.

В оснащение Jeep Cherokee входит мультимедийная система Uconnect с 7,0- или 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay и Andorid Auto, полноцветная цифровая приборная панель диагональю семь дюймов, адаптивный круиз-контроль и система помощи при парковке.

Дорестайлинговый Jeep Cherokee предлагался на российском рынке с бензиновыми двиагателями 2.4 и 3.2 V6, а также дизелем объемом 2,0 литра. Все моторы сочетались с безальтернативным девятиступенчатым «автоматом». Сейчас модель временно не продается.