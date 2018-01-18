Новинка Nokian Hakkapeliitta R3. Новая эра зимней безопасности.

Nokian Hakkapeliitta R3 и Nokian Hakkapeliitta R3 SUV — спокойствие в сложных зимних климатических условиях.

Зимняя шина нордического типа нового поколения от самого северного производителя шин в мире станет предпочтительным выбором для водителей, которые ценят первоклассную безопасность, уникальный комфорт вождения и топливную экономичность. Различные ламели в этом «хамелеоне для сложных климатических условий» будут адаптироваться ко всем вариациям погоды, обеспечивая надежное сцепление. А чрезвычайно низкое сопротивление качению подарит существенную экономию топлива.

Новая зимняя нешипованная шина Nokian Hakkapeliitta R3 обеспечит уверенность и спокойствие даже в случае внезапной метели или обледенения дороги. Улучшенное сцепление на льду и повышенная управляемость основываются на концепции Arctic Sense Grip, разработанной инженерами Nokian Tyres.

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, предназначенные для внедорожников, подарят водителям бескомпромиссное зимнее сцепление и простоту в управлении, что сделает вождение приятным приключением как в оживленном городском потоке, так и на каменистых проселочных дорогах. Шина отлично катится, а контакт с дорогой остается логичным и стабильным даже при ускорении в ледяных колеях и скоростных поворотах на мокрой дороге. Прочная конструкция и усиленные арамидом боковины обеспечат необходимую прочность, защищая шины от ударов и порезов.

Испытания на экстремальное сцепление суровой зимой новинка выдерживает с помощью частиц Cryo Crystal 3 в составе резиновой смеси нового поколения. Данная технология обеспечивает оптимальное продольное и поперечное сцепление. Микроскопические кристаллы работают как встроенные шипы, создавая острые твёрдые кромки сцепления внутри резины. По мере износа шины равномерно распределенные в резиновой смеси кристаллы постепенно выходят наружу, что обеспечивает надежное сцепление.

Версия для внедорожников – Nokian Hakkapeliitta R3 SUV обладает настоящим спортивным духом, а современный и агрессивный рисунок протектора идеально способствует надежной управляемости этой высокоэффективной шины. Новинка активно поддерживает системы курсовой устойчивости внедорожников и управляет высокими колесными нагрузками с высокой точностью и гибкостью. Прямые, зазубренные плечевые зоны увеличивают длину кромки сцепления и обеспечивают надежное боковое сцепление, особенно при поворотах.

Центральное ребро SUV версии шире, чем в рисунках протектора шин, предназначенных для легковых автомобилей. Это обеспечивает дополнительную стабильность даже для более тяжелых транспортных средств. Концепция Arctic Sense Grip и сильно прорезанные ламелями шашки протектора, гарантируют водителям внедорожников наслаждение сбалансированным сцеплением и прекрасной управляемостью даже в экстремальных условиях. Шина создаёт чувство комфорта и предсказуемости с первого осеннего мороза.

Специальный усиленный состав резиновой смеси Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, разработанный для универсального использования внедорожников, может с легкостью проходить испытания грубыми дорогами, обеспечивая при этом безопасное сцепление и стабильную работу. Для повышенной долговечности, требуемой при смене дорожных условий, в основе конструкции шины лежит усиленный двойной каркас.

Как и все шины Nokian Tyres, предназначенные для внедорожников, Nokian Hakkapeliitta R3 SUV имеют усиленные арамидным волокном боковины. Это уникальное решение обеспечивает повышенную устойчивость шин к ударам и порезам. Резиновая смесь боковин содержит чрезвычайно прочное арамидное волокно, также используемое в бронежилетах, что обеспечивает исключительную защиту от ударов и порезов.