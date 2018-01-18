В новом Ram 1500 нашли «пасхалки»: линейку и пособие по геометрии

В пикапе Ram 1500 нового поколения обнаружили «пасхалки» — секретные послания от производителя. О них рассказал шеф-пилот автомобильного портала Jalonik.com Эндрю Коллинз. Публичный дебют новинки, которая теперь оснащается гибридными силовыми установками, состоялся на автосалоне в Детройте.

На дне вещевого отсека, расположенного на центральном тоннеле, Коллинз обнаружил выгравированное на пластике изображение машин предыдущих поколений. В их числе: первая модель пикапа Ram, представленная в начале 1980-х, машины из 1990-х, 2000-х и пикап предыдущего поколения, дебютировавший в 2008 году.

На нижней части отсека в центральном подлокотнике инженеры Ram выгравировали краткое учебное пособие по геометрии. Для чего оно может пригодиться, когда у каждого есть смартфон с доступом в Сеть, не известно.

На пластиковой детали в ногах заднего пассажира нарисована эталонная линейка. Ее можно использовать в бытовых ситуациях, когда нужно срочно измерить что-то не очень длинное.

Внизу центральной консоли, на которой установлен 12-дюймовый сенсорный дисплей с вертикальной ориентацией, находится проигрыватель CD-дисков, все реже встречающийся на современных автомобилях.

Рядом с CD-проигрывателем находится держатель для смартфона с модулем беспроводной зарядки Ramcharger. Так назывался внедорожник Dodge на шасси пикапов Ram первого поколения, который выпускался с 1974 по 1993 год.

Ram 1500 нового поколения стал на 102 килограмма легче предшественника и получил пневмоподвеску с амплитудозависимыми амортизаторами. Помимо этого, пикап укомплектован инерционными демпферами кузова, активным аэродинамическим щитком в переднем бампере и 48-вольтовым стартер-генератором E-Torque.