Land Rover выпустит старый Defender с мотором V8 и автоматом

В честь своего 70-летия компания Land Rover решила выпустить ограниченную партию классических внедорожников Defender, снятых с производства 2 года назад. Самое интересное, что вместо привычного дизеля машины получат бензиновый V8 в паре с автоматической коробкой.

Такой Defender под названием Works V8 выпустит отделение Land Rover Classic. И это будет первый заводской «Дэф» с таким мотором за последние 20 лет. Вместо 4-цилиндрового турбодизеля (2,17 л, 122 л.с., 360 Нм) спецверсия Works V8 получит 5-литровый бензиновый 8-цилиндровый двигатель отдачей 405 л.с. и 515 Нм, что делает его самым мощным и быстрым серийным Defender в истории этой модели.

Двигатель будет сочетается с 8-ступенчатым автоматом ZF. Разгон до 96 км/час занимает всего 5,6 сек, а максимальная скорость ограничена на уровне 170 км/час. Для сравнения, обычный дизельный Defender тратит на разгон до «сотни» 15,8 сек и набирает максимум 145 км/час.

Defender Works V8 будет выпущен с короткой и длинной колесной базами, сохранит неразрезные мосты, постоянный полный привод и «понижайку». Но под более мощный мотор будут усилены тормоза, доработана подвеска (установлены другие пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости), а также внедрены новые колесные диски на 18 дюймов с покрышками 265/65. Кстати, отделение Land Rover Classic будет предлагать программы доработки и для находящихся в эксплуатации «Дефендеров»: они коснутся форсировки двигателя, подвесок и тормозов.

Works V8 будут красить в 8 цветок, дверные ручки и крышку бензобака сделаны из алюминия, а штатные фары заменены на биксеноновые. В салоне — спортивные кресла Recaro с кожаной отделкой, которой также обшиты приборная панель, двери и потолок. При этом Land Rover Classic оснастил Defender Works V8 собственной мультимедийной системой.

Land Rover выпустит всего 150 таких Defender, а поставлять их будут в Европу, Африку и на Ближний Восток. Цена — примерно от $206 000 за короткобазный вариант. Продажи в России не планируются.