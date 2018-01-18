В Ferrari подтвердили, что готовят кроссовер

Lamborghini Urus недолго осталось быть в одиночестве: ответ ему готовят в недрах Ferrari, о чем глава компании наконец-то признался официально.

Глава Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне заявил на автосалоне в Детройте о том, что Ferrari выпустит свой кроссовер, и он появится даже раньше, чем ожидалось, сообщает Auto Express.

Ранее Маркионне заявлял, итальянский автопроизводитель суперкаров больше не может игнорировать такой большой, востребованный и перспективный сегмент рынка, а у компании есть масса клиентов, которые очень хотели бы иметь подобный автомобиль.

В Детройте Маркионне также пообещал, что будущий вседорожник от Ferrari будет самым быстрым автомобиле в своем классе, но при этом будет управляться соответственно идеологии марки. Под автомобиль даже придуман новый рыночный класс FUV, то есть Ferrari Utility Vehicle. Технические детали пока не сообщаются, но Маркионне намекнул, что кроссовер от Ferrari явно превзойдет по своим возможностям нынешний 505-сильный Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, который едет до 100 км/час за 3,8 сек и набирает 281 км/час.

Первый кроссовер Ferrari появится в 2019 году и станет частью нового пятителнего плана компании по повышению продаж с нынешних 10 000 машин в год.