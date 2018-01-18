Названы российские цены на новый Porsche Cayenne

В России открыли прием предзаказов на новое поколение премиум-кроссовера Porsche, представленного в конце минувшего лета. На старте продаж будут доступны лишь бензиновые «Кайены».

На официальном сайте марки Porsche опубликованы рублевые цены на Cayenne нового поколения. Предварительные заказы открылись 15 января 2018 года, а живые машины поступят к дилерам ближе к концу весны. Поначалу будут предложены лишь бензиновые модификации, включая «заряженную» версию Turbo.

Стоимость базового Porsche Cayenne начинается с 4 999 000 рублей.

Кроссовер начального уровня оснащен двигателем V6-турбо объемом 3,0 л, который развивает 340 л.с. (450 Нм) и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,2 секунды. Коробка передач — 8-ступенчатый автомат Tiptronic S.

Более мощная модификация Cayenne S стартует с 6 521 000 рублей и приводится в движение битурбированным 2,9-литровым V6 мощностью 440 л.с. при 550 Нм крутящего момента. Первую сотню S-версия набирает за 5,2 секунды, а с опциональным пакетом Sport Chrono — за 4,9 секунды.

Наконец, топовый для России на сегодняшний день Porsche Cayenne Turbo стоит от 9 800 000 рублей. Под капотом «турбака» — знакомый по Panamera 4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами в развале блока мощностью 550 л.с. (770 Нм). С таким агрегатом кроссовер выстреливает до 100 км/ч за 4,1 секунды (3,9 секунды с пакетом Sport Chrono), а максимальная скорость при этом достигает 286 км/ч.

В список базового оснащения Cayenne входят медиасистема Connect Plus с навигацией,поддержкой Apple CarPlay, модулем LTE и беспроводным доступом в Интернет, а также аудиосистема Hi-Fi, светодиодная оптика, 8-позиционные передние кресла с электроприоводом, 19-дюймовые колесные диски и многое другое.

Версия Cayenne Turbo отличается от остальных двухрядной светографикой полностью светодиодной передней оптики с системой динамического освещения Porsche Dynamic Light System. У мощнейшего Cayenne собственная облицовка переднего бампера и характерные расширители колесных арок в цвет кузова, внутри которых помещены 21-дюймовые диски Turbo с разновеликими шинами размерности 285/40 спереди и 315/35 сзади.