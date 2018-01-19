BFGoodrich представляет поклонникам внедорожных шин российскую версию сайта

Бренд BFGoodrich, принадлежащий Группе Мишлен, известен высокотехнологичными и многофункциональными шинами, разработанными для эксплуатации в экстремальных условиях бездорожья.

Теперь для российских автовладельцев процесс выбора внедорожных шин BFGoodrich, полностью раскрывающих потенциал автомобиля, становится более простым, быстрым и эффективным: с января 2018 года BFGoodrich запустил российскую версию сайта www.bfgoodrich.ru

На российском сайте бренда представлен весь ассортимент шин BFGoodrich, а подбор необходимой модели осуществляется как по типоразмеру, так и по марке автомобиля. Отдельный блок посвящен сезонным акциям и специальным предложениям.

Приобрести необходимую модель шин BFGoodrich можно у официального дилера, выбрав на сайте шинный центр, удобный для оформления заказа. Отдельно в списке выделены внедорожные шинные центры BFGoodrich, представляющие собой сеть сервисных центов, рекомендованных брендом. Обратившись в один из таких центров, автовладелец получает не только квалифицированный сервис, но и возможность присоединиться к сообществу любителей бездорожья.

Таким образом, сайт является удобной платформой для поиска и подбора шин BFGoodrich, отличавшихся высокой проходимостью, долговечностью и надежностью, и ставших уже практически незаменимыми для российских автомобилистов.