Трехдверный Range Rover возвращается

Британцы возвращают флагманскую модель Range Rover к своим истокам. У внедорожника вновь появится трехдверная модификация, однако речь будет идти об ультралюксовом «Рейндже» — возможно, самом дорогом во всей линейке.

Появились первые подтверждения того, что компания Land Rover готовится запустить в серийное производство трехдверную версию флагманского внедорожника Range Rover. Об этом ясно свидетельствуют шпионские фотографии прототипа, который проходит дорожные испытания. Снимки опубликовало издание Motor1.

И хотя внедорожник тщательно укутан в слой камуфляжной пленки с маскирующими накладками и имитацией 4 боковых дверей, распознать трехдверный «Рейндж» все же возможно.

Задние стойки здесь завалены на больший угол, передние двери гораздо крупнее задних, а в передней части появилась иная, более V-образная решетка радиатора.

По предварительным данным, серийным выпуском Range Rover с трехдверным кузовом займется подразделение Special Vehicle Operations (SVO), а это означает, что тираж модели не будет массовым. Сам внедорожник, вероятно, станет самой дорогой и самой престижной моделью в линейке Range Rover и в модельной иерархии расположится на ступень выше модификации SVAautobiography.

Поскольку опубликованные фотографии — это первое засвидетельствованное появление тестовой трехдверки на дорогах общего пользования, то можно предположить, что испытания находятся на начальном этапе. Товарный трехдверный «Рейндж» могут показать публике в конце 2018 или в 2019 году.

Отметим, что с момента появления модели Range Rover в 1970 году и вплоть до 1981 года британский внедорожник продавался исключительно в трехдверном исполнении.