Jeep показал новый Grand Wagoneer

Jeep не стал ждать автосалона в Пекине и заранее рассекретил внешность своего нового 7-местного кроссовера Grand Wagoneer, который стартует в Китае.

Дизайн нового 7-местного Jeep Grand Commander продолжил развитиее направления, заложенного концептом Yuntu, который был показан в 2017 году на автосалоне в Шанхае. Как и ранее было видно на на шпионских фото, спереди будущий большой Jeep выдержан больше в стиле текущего Grand Cherokee.

Grand Commander будет оснащаться тем же 2-литровым бензиновым турбомотором, что уже получил новый Jeep Wrangler. Мотор, предположительно, сочетается с 9-ступенчатым автоматом и развивает 234 л.с. в исполнении с передним приводом и 265 л.с. — с полным приводом.

Ожидается, что новый Jeep покажут в апреле на автосалоне в Пекине. Grand Commander будут выпускать в Китае, где он на первых порах и будет продаваться. Ожидаемая цена — от 250 000 юаней (около 2,2 млн рублей). В конкуренты можно записать Toyota Highlander и Volkswagen Teramont.

При этом в США Jeep сейчас занят разработкой больших моделей Wagoneer и Grand Wagoneer уже для американского рынка, которые дебютируют, предположительно, через два года. Модели будут иметь общий дизайн, но разные колесные базы. Ожидается, что Grand Wagoneer будет стоить около $140 000 и станет конкурировать с Land Rover и Mercedes-Benz.